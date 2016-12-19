بالصور..«الصحة» تعلن إحصائاتها حول مرضي فيروس«بي» و«سي» بمصر

أعلنت وزارة الصحة، إحصائيتها الكاملة عن معدل انتشار مرض فيروس “بي” و”سي” علي مستوي الجمهورية.

وكان معدل انتشار مرض الإلتهاب الكبدي الفيروسي سي “4.4 %”، بينما معدل انتشار مرض الالتهاب الكبدي الفيروسي بي “1 %”، فيما يقدر عدد المصابين بمرض الالتهاب الكبدي الفيروسي بي حوالي 800000 شخص.

وقُدر عدد المصابين بمرض الالتهاب الكبدي الفيروسي “سي” حوالي 3.6 مليون شخص في الفئة العمرية من 1- 59 عام ، و5 مليون شخص من عموم المواطنين وهوما توضحه الرسوم الهندسية .

وكشفت الوزارة، عن الأرقام القياسية، لعدد المرضي الذين قاموا بالتسجيل علي البوابة الإلكترونية حتي سبتمبر 2016، ووصل عددهم الي 1432098 مريض .

فيما طرحت أيضًا إجمالي عدد المرضي الذين تم علاجهم من الفيروس ووصل عددهم الي 836647 مريض .