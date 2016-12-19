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بالصور..«الصحة» تعلن إحصائاتها حول مرضي فيروس«بي» و«سي» بمصر

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وزارة الصحة

وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة، إحصائيتها الكاملة عن معدل انتشار مرض فيروس “بي” و”سي” علي مستوي الجمهورية.

وكان معدل انتشار مرض الإلتهاب الكبدي الفيروسي سي “4.4 %”، بينما معدل انتشار مرض الالتهاب الكبدي الفيروسي بي “1 %”، فيما يقدر عدد المصابين بمرض الالتهاب الكبدي الفيروسي بي حوالي 800000 شخص.

وقُدر عدد المصابين بمرض الالتهاب الكبدي الفيروسي “سي” حوالي 3.6 مليون شخص في الفئة العمرية من 1- 59 عام ، و5 مليون شخص من عموم المواطنين وهوما توضحه الرسوم الهندسية .

وكشفت الوزارة، عن الأرقام القياسية، لعدد المرضي الذين قاموا بالتسجيل علي البوابة الإلكترونية حتي سبتمبر 2016، ووصل عددهم الي 1432098 مريض .

فيما طرحت أيضًا إجمالي عدد المرضي الذين تم علاجهم من الفيروس ووصل عددهم الي 836647 مريض .

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