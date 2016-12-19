مركز طبي ألماني: عودة علي فتحي عقب 4 أسابيع

نورهان فايد

أصدر علي فتحي الظهير الأيسر لفريق الكرة بنادي الزمالك بيان صحفى شأن توضيح بعض الأمور الخاصة بالإصابه التي يعاني منها في الوتر الردفي للركبة وجاء نص البيان كالتالي

" فى البدايه نحمد الله تعالى فى السراء والضراء وأتقدم بعظيم الشكر وجزيل الاحترام لسياده المستشار مرتضى منصور الأب اولا ولمجلس الاداره بكامله واخص بالذكر الاخ الاستاذ احمد مرتضى على الاهتمام بى وسرعه إنهاء إجراءات السفر للعلاج بالمانيا

وما داعنى لكتابه هذه السطور هو كثره الهجوم دون سبب وادعاء اننىً اعانى من اصابه مزمنه والله يشهد اننىً مثلت منتخب مصر فى جميع المراحل شباب واوليمبى ومنتخب اول ولم اعانى قط من ايه إصابات بالركبة وانا ماحدث هو شكواى من الم بالركبة بعد مباراه الاسماعيلى والزمالك بدايه هذا الموسم وماتبعه من تضارب فى التشخيص أدى لطول فتره العلاج دون نتيجه وانا لا أتحمل ماحدث والحمد لله بعد إرسال الفحوصات الخاصه بى الى مركز لشتوتجرت الألمانى افاد بانه الاصابه بسيطه باْذن الله وسوف اخضع لمنظار يُستدعى تواجدى بالمستشفى لثلاثة او اربع ايام ثم أنفذ برنامج تأهيل لمده اربع أسابيع والله اسأل ان يمن علينا جميعا بالشفاء واذكر سيادتكم باننى لايوجد لدى ايه حساب على توتيروالحساب الموجود انا منه برآء

نسألك الدعاء وتمنياتي لنادى الزمالك الكبير بجماهيره وادارته ولاعبيه التوفيق والنجاح

شبكةعيونالإخبارية

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