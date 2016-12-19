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اللجنة الإدارية بالإخوان تستقيل من مجلس الشورى العام للتنظيم

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اللجنة الإدارية بالإخوان تستقيل من مجلس الشورى العام للتنظيم اللجنة الإدارية بالإخوان تستقيل من مجلس الشورى العام للتنظيم

>كتب: كامل كامل - أحمد عرفة

أعلنت اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان الإرهابية، استقالتها من مجلس الشورى العام للتنظيم، بعد أن انتهت مهمتها، مطالبة التنظيم باختيار تشكيل جديد للجنة.

فيما أعلن مجلس الشورى العام للإخوان الموالى لجبهة اللجنة الإدارية العليا، أنه بأغلبية الأصوات قرر الفصل بين مكتب الإرشاد ومجلس الشورى العام للإخوان.

كما قرر مجلس الشورى الإخوان احتفاظ محمد بديع بموقعه كمرشد عام للجماعة، وكذلك احتفاظ جميع أعضاء مكتب الإرشاد المتواجدين بالسجون بمواقعهم،  مطالبًا باختيار رئيس ووكيل وأمين عام لمجلس شورى الإخوان.

 


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