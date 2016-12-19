«إكرامي» يدخل قائمة أفضل 10 حراس في تاريخ الدوري

نورهان فايد

دخل شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة أفضل 10حراس في تاريخ مصر حفاظًا على نظافة شباكه، بعد أن احتفظ بشباكه نظيفة طوال 733 دقيقة متواصلة، ليحتل بذلك المركز التاسع في قائمة اكثر حراس المرمى حفاظاً على نظافة شباكهم في تاريخ مسابقة الدوري.

وسيطر حراس مرمى الأهلي على المراكز الاربعة الأولى في القائمة، حيث يأتي الراحل ثابت البطل، نجم الأهلي السابق في القمة برقم قياسي يبلغ 1442دقيقة عبر عامي 1975 و 1976.

وفي المركز الثاني يأتي حارس الأهلي الأسبق عصام الحضري برصيد 1288 دقيقة، ثم يأتي إكرامي الشحات “والد شريف إكرامي” ثالثا برصيد 1133 دقيقة حافظ فيها على شباكه نظيفة، بينما يحتل أحمد شوبير المركز الرابع حيث حافظ على نظافة شباكه لفترة 1057 دقيقة.

وبحفاظه على شباكه دون استقبال أي هدف لمدة 733 دقيقة هذا الموسم يدخل شريف اكرامي القائمة في المركز التاسع ضمن أكثر حراس مرمى مصر احتفاظا بمرماهم خاليًا من الأهداف.

شبكةعيونالإخبارية

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