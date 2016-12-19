أخبار عاجلة

عاجل| مدينة الغردقة تشهد مأساة منذ قليل.. والصحة تصدر بيان بعد نقل الضحايا لمستشفى الغردقة العام -
السفيرة عزيزة - أكاديمية البحث العلمي تحتفل بالفائزين في معرض جينيف الدولي للإبتكار -
السفيرة عزيزة - مينا سامي " طالب بكلية حقوق " ... مخترع موتور سيارة يعمل بدون وقود -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت - الأربعاء 12-4-2017 -
السفيرة عزيزة - إيهاب عادل " خريج كلية تجارة " ... إخترع نظام إطفاء من خلال طيارة رباعية -
«اقتصادية النواب» تناقش اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة بشرم الشيخ -
«الداخلية» توضح حقيقة انفجار الجيزة وتحذر المواقع الإخبارية -
«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري -
الاجتماعي للتنمية: 854 قرضا للمشروعات الصغيرة الزراعية -
«إسكان النواب» توافق مبدئيًا على مشروع قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة

«إكرامي» يدخل قائمة أفضل 10 حراس في تاريخ الدوري

  • رياضة
  • 117
Google+ Print
«إكرامي» يدخل قائمة أفضل 10 حراس في تاريخ الدوري «إكرامي» يدخل قائمة أفضل 10 حراس في تاريخ الدوري

نورهان فايد

دخل شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة أفضل 10حراس في تاريخ حفاظًا على نظافة شباكه، بعد أن احتفظ بشباكه نظيفة طوال 733 دقيقة متواصلة، ليحتل بذلك المركز التاسع في قائمة اكثر حراس المرمى حفاظاً على نظافة شباكهم في تاريخ مسابقة الدوري.

وسيطر حراس مرمى الأهلي على المراكز الاربعة الأولى في القائمة، حيث يأتي الراحل ثابت البطل، نجم الأهلي السابق في القمة برقم قياسي يبلغ 1442دقيقة عبر عامي 1975 و 1976.

وفي المركز الثاني يأتي حارس الأهلي الأسبق عصام الحضري برصيد 1288 دقيقة، ثم يأتي إكرامي الشحات “والد شريف إكرامي” ثالثا برصيد 1133 دقيقة حافظ فيها على شباكه نظيفة، بينما يحتل أحمد شوبير المركز الرابع حيث حافظ على نظافة شباكه لفترة 1057 دقيقة.

وبحفاظه على شباكه دون استقبال أي هدف لمدة 733 دقيقة هذا الموسم يدخل شريف اكرامي القائمة في المركز التاسع ضمن أكثر حراس مرمى مصر احتفاظا بمرماهم خاليًا من الأهداف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية
    الكلمات الدلائليه

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017

ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017

بالصور.. "مصراوي" يفتح ملف اغتيال القصور التاريخية بقنا.. "مافيا" يدمرونها بحجة "سكن الجن"

بالصور.. "مصراوي" يفتح ملف اغتيال القصور التاريخية بقنا.. "مافيا" يدمرونها بحجة "سكن الجن"

مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون

مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون

وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر

وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر