"اليوم السابع" راعى بطولة "أحمد على" الدولية لكمال الأجسام

ياسمين يحيى

حصل "اليوم السابع" على حقوق رعاية بطولة "أحمد على" الدولية لكمال الأجسام، التى تقام فى الفترة من 22 إلى 24 ديسمبر الجارى بمجمع الصالات باستاد القاهرة.

تعد بطولة "أحمد على" من أقوى بطولات كمال الأجسام، خاصة أنها بطولة مجمعة تضم 3 بطولات، وهى: فيزيك، وكمال أجسام، وقوة بدنية.

ومن المقرر أن تقام فى اليوم الأول من البطولة عملية الميزان، وفى اليوم التالى منافسات القوة البدنية، وكمال الأجسام والفيزيك، بينما الختام فى اليوم الأخير مع تكريم الفائزين.

وتم رصد مبلغ 100000 جنيه جائزة لبطل الأبطال، بينما تنوعت الجوائز لباقى المراكز كلا حسب الوزن والمركز الذى يحصل عليه.