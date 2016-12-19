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ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى و5 كيلو بانجو قبل ترويجها بالشرقية

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ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى و5 كيلو بانجو قبل ترويجها بالشرقية ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى و5 كيلو بانجو قبل ترويجها بالشرقية

>الشرقية- فتحية الديب

ألقى ضباط مباحث صان الحجر بالشرقية، اليوم الاثنين، القبض على عاطل شهرته "التوأم" بحوزته سلاح نارى و5 كيلو بانجو قبل ترويجها، وتولت نيابة الحسينية التحقيقات برئاسة المستشار محمد الديب وبإشراف المستشار وليد جمال، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب، مدير البحث الجنائى، بقيام النقيب محمود كمال، رئيس مباحث صان الحجر ومعاونيه النقيب أحمد دياب والملازم أول محمد عبد القادر، من ضبط "عماد  ال ح" 27 سنة عاطل، وشهرته"عماد التوأم" وسبق  اتهامه فى ٣ قضايا متنوعة ما بين سلاح نارى وذخيرة وسرقة، وبحوزته ٥٧ لفافة لنبات البانجو تزن ٥ كجم وسلاح ناري فرد خرطوش، وطلقتين من ذات العيار، وذلك أثناء استقلاله دراجة نارية بدون لوحات بناحية كوبري مشه دائره صان الحجر.

تحرر عن ذلك المحضر رقم ٩٥٠٢ لسنه ٢٠١٦ جنايات صان الحجر.


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