توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غدا طقس صحو إلى غائم جزئيا أحيانا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب / الضباب الخفيف.

حركة الرياح .. جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 25/30 كم/ساعة على اليابسة وشمالية غربية / 20 - 35/40 كم/ساعة فوق البحر.

حالة البحر متوسط الموج بارتفاع قدم الى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن 3 الى 5 أقدام في العمق.. وأعلى مد 17:10 وأدنى جزر 11:16.



> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 26 17 90 35 .

> دبي 27 18 85 30 .

> الشارقة 27 17 90 35.

> عجمان 27 18 85 35.

> أم القيوين 28 16 85 35 .

> رأس الخيمة 28 14 90 40 .

> الفجيرة 28 20 70 30.

> العين 27 15 90 30 .

> ليوا 27 14 95 30 .

> الرويس 25 18 80 40 .

> السلع 24 18 85 45.

> دلما 24 19 75 45 .

> طنب الصغرى 23 18 75 50 .

> طنب الكبرى 23 18 75 50 .

> أبوموسى 24 19 75 45.