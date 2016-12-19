أخبار عاجلة

عاجل| مدينة الغردقة تشهد مأساة منذ قليل.. والصحة تصدر بيان بعد نقل الضحايا لمستشفى الغردقة العام -
السفيرة عزيزة - أكاديمية البحث العلمي تحتفل بالفائزين في معرض جينيف الدولي للإبتكار -
السفيرة عزيزة - مينا سامي " طالب بكلية حقوق " ... مخترع موتور سيارة يعمل بدون وقود -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت - الأربعاء 12-4-2017 -
السفيرة عزيزة - إيهاب عادل " خريج كلية تجارة " ... إخترع نظام إطفاء من خلال طيارة رباعية -
«اقتصادية النواب» تناقش اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة بشرم الشيخ -
«الداخلية» توضح حقيقة انفجار الجيزة وتحذر المواقع الإخبارية -
«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري -
الاجتماعي للتنمية: 854 قرضا للمشروعات الصغيرة الزراعية -
«إسكان النواب» توافق مبدئيًا على مشروع قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

Google+ Print
توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غدا طقس صحو إلى غائم جزئيا أحيانا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب / الضباب الخفيف.

حركة الرياح ..   جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 25/30 كم/ساعة على اليابسة  وشمالية غربية / 20 - 35/40 كم/ساعة فوق البحر.

حالة البحر متوسط الموج بارتفاع قدم الى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن 3 الى 5 أقدام في العمق..  وأعلى مد 17:10 وأدنى جزر 11:16.


>                             درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    26      17              90       35 .
> دبي                        27      18              85       30 .
> الشارقة                   27      17                90       35.
> عجمان                    27      18              85       35.
> أم القيوين                28       16             85        35 .
> رأس الخيمة             28       14             90        40 .
> الفجيرة                   28       20             70       30.
> العين                     27       15              90       30 .
> ليوا                       27      14               95       30 .
> الرويس                  25      18               80       40 .
> السلع                    24       18               85       45.
> دلما                      24      19               75       45 .
> طنب الصغرى          23      18               75       50 .
> طنب الكبرى            23     18               75       50 .
> أبوموسى               24      19               75       45.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية