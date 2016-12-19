يقتحمون شقة ويسرقون 50 ألف درهم تحت تهديد السلاح

اقتحم شخص من جنسية آسيوية ومعه آخرون شقة في منطقة القاسمية بالشارقة يقطنها اثنان من الجنسية ذاتها، وهددوهما بالأسلحة البيضاء واستولوا على 30 الف درهم من المجني عليه الاول و20 الف درهم من المجني عليه الثاني وهاتف محمولا ولاذوا بالفرار.

وأنكر المتهم الذي مثل أمام محكمة جنايات الشارقة صباح اليوم وقال انه لا يعرف شيئا عن المسروقات ، متراجعا عن اعترافاته التي أدلى بها في محضر تحقيقات الشرطة والنيابة، مشيرا الى انه لا يتذكر شيئا منها، وبمواجهته من قبل رئيس المحكمة القاضي حسين العسوفي بالعثور على جزء من المسروقات بحوزته وتعرف أحد المشتكين عليه استمر بالإنكار، وعليه تم حجز الدعوة للحكم يوم 28 من الشهر الجاري.

إلى ذلك قضت المحكمة بحبس ثلاثة آسيويين 3 سنوات عن تهمة السرقة والاتلاف ودخول محل الغير والابعاد بعد انقضاء مدة المحكومية، حيث قاموا بتاريخ 24 يناير الماضي بسرقة مائة الف درهم من محل في الصناعية ال15 بعد ان قاموا بكسر القفل ودخلوا ، وبمواجهتهم اعترف المدانون بواقعة السرقة والاتلاف .

فيما قضت بحبس شخص من جنسية عربية عاما والابعاد عن الدولة بعد ادانته بانتحال صفة رجل من الأمن وسرقة مبلغ ثلاثة الاف درهم من المجني عليه بمنطقة الخان بعد إيقافه والاعتداء عليه ..

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