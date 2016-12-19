وزير التعليم العالى: مد العمل باتحاد الطلاب لحين عقد انتخابات 2016/ 2017

الإسكندرية - أسماء على بدر

أكد الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، أن الجامعات تعيش حالة من الهدوء والالتزام خلال العام الجامعى الحالى، إذ يخلو العام من المشكلات، والفضل للأنشطة الطلابية التى تؤكد عليها الوزارة فى جميع الاجتماعات التى لا بدّ من اهتمام الطالب بها إلى جانب دراسته.

وأضاف "الشيحى"، فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته فى مؤتمر الهندسة الإنشائية الذى تنظمة كلية الهندسة بجامعة الإسكنرية، اليوم الاثنين، أن إجازة منتصف العام المقبلة لا بدّ من استغلالها بالطريقة المثلى للطلاب، وعقد عديد من الأنشطة الطلابية، متابعًا: "الإجازة للأنشطة وليست للنوم، والفعاليات الطلابية مستمرة حتى نهاية العام".

وردًّاعلى سؤال "اليوم السابع" حول موعد انعقاد انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعة، أكد وزير التعليم العالى أنه طالب رؤساء الجامعات بوضع ملاحظات على اللائحة الطلابية، وتجميعها، وتحديد لقاء موسع لاعتمادها، وفور الانتهاء منها سيتم عقد الانتخابات الطلابية، مضيفًا أنه قرر مد العمل بالاتحادات الحالية التى تحظى بكثير من الدعم، لحين انعقاد انتخابات طلابية جديدة وتيسير الأعمال بالجامعات، إلى أن يقرر موعدًا للانتخابات، موضّحًا أنه سيكون خلال العام الجامعى الحالى وليس بعد ذلك.

وأشار وزير التعليم العالى فى تصريحاته، إلى أن الوزارة تعمل على دراسة قانون جديد بشأن البحث العلمى، ومن المقرر عرضه على مجلس الوزراء خلال المرحلة المقبلة، يمكنها من الانتقال إلى حيز التنفيذ من خلال الدخول فى شراكات لتمويل مشروعاتها ذاتيًّا، مشيرًا إلى أنه نظرًا للظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر فى الوقت الراهن، طلباتنا المالية تكون فى حدود الضرورى، ونعمل على ترشيد الاستهلاك.

وأكد "الشيحى" على استعداد الجامعات لإجراء امتحانات نصف العام، وتم التشديد على توفير كل أوجه وسبل الراحة لإخراج الامتحانات بشكل مرضٍ، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة لاستغلال إجازة نصف العام من خلال الأنشطة الطلابية، نافيًا فى الوقت ذاته ما تردد بشأن إلغاء تخصصات كليات التجارة والحقوق، ومشيرًا إلى أن الإعلام تلقى معلومات مغلوطة بهذا الشأن، قائلاً: "لا الوزير عاوز يلغى ولا يملك قرار إلغاء هذه التخصصات".

وأوضح وزير التعليم العالى، أنه تلقى سؤالاً بشأن التوسع فى الجامعات الخاصة خلال المرحلة المقبلة، وأكد أن لدينا خريجين يكفون لتغطية احتياجات السوق، وأنه لا تهديد لهذه التخصصات، موضّحًا أن الجامعات القائمة صدرت بها لوائح تعمل، وما تتم دراسته حاليًا يخص الجامعات الخاصة.

وعن زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس، أشار الوزير إلى أنه لا يمكن الحديث فى الوقت الراهن عن أيّة زيادات، مراعاة للظروف الاقتصادية للبلاد، وأساتذة الجامعات يدركون هذه الأزمات، نافيًا وجود خصومات عليهم، رغم علمه أنهم يستحقون الزيادة، مشدّدًا على أنهم سيتقدمون للأفضل قريبًا.