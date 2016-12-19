أحمد أبو الغيط يرحب بتشكيل الحكومة اللبنانية ويهنئ سعد الحريرى

كتب مصطفى عنبر

رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بإعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري.

جاء ذلك فى إطار الاتصال الهاتفي الذى أجراه الأمين العام مع رئيس الوزراء اللبناني الجديد لتهنئته بتشكيل الحكومة.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية، بأن الأمين العام أعرب خلال الاتصال عن تمنياته بالتوفيق للحكومة الجديدة للاضطلاع بمسئولياتها الوطنية فى إعادة الحيوية للمؤسسات الدستورية للدولة اللبنانية، وبما يدعم مسيرة الدولة اللبنانية نحو إرساء دعائم الاستقرار ووحدة الصف الوطني، لاسيما فى إطار هذه المرحلة التى تشهد فيها المنطقة العديد من التحديات التى يمكن أن تكون لها تأثيراتها وتداعياتها فى الساحة اللبنانية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الأمين العام حرص أيضاً خلال الاتصال على تجديد تطلعه لزيارة لبنان خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك فى إطار الزيارات الدورية التى يقوم بها إلى مختلف الدول العربية منذ تولي مهام منصبه فى يوليو الماضي.