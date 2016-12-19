رسالة من محمد علي كلاي لـ نيلسون مانديلا للبيع في مزاد

عُرضت في مزاد علني رسالة تعزية بعثها أسطورة الملاكمة الأمريكي الراحل محمد علي كلاي إلى زعيم جنوب إفريقيا الأسطوري الراحل نيلسون مانديلا عام 1993، في بريطانيا بقيمة 7200 جنيه إسترليني.

وقالت دار " Henry Aldridge " للمزادات، في مدينة ديفايزيس جنوب غربي بريطانيا، إن الرسالة بيعت خلال مزاد علني إلى جامع تُحفٍ مقيم في الولايات المتحدة بقيمة 7200 جنيه إسترليني.

وخلال إقامته في أحد فنادق جنوب إفريقيا، بتاريخ 13 أبريل/نيسان عام 1993، بعث الملاكم الراحل رسالة تعزية إلى مانديلا، كتبها مدير الفندق بالآلة الكاتبة وحملت توقيعه.

وبعث كلاي الرسالة آنذاك على خلفية اغتيال القيادي السياسي المناهض للعنصرية في جنوب إفريقيا، كريس هاني.

يشار الى أن مانديلا توفي عام 2013 عن 95 عاماً، ومحمد علي في يونيو/حزيران الماضي عن 74 عاماً.

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