كيف تضامنت كلوي كارداشيان مع حلب؟

انضمت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان Khloe Kardashian إلى قسم كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أعلنوا تضامنهم مع الأبرياء في حلب، إضافة إلى مشهد المدينة بعد انتهاء الحرب القاسية التي دمرتها.

ونشرت كلوي صورة لطفلة سورية، أرفقتها برسالة تعاطف مع حلب عبر حسابها على انستقرام، كتبت بها: "لا يوجد كلمات تصف الحزن الذي أشعر به، بسبب ما يحدث للناس في حلب".

وأوضحت كلوي أنها تابعت في الأيام الماضية مجموعة من الأخبار استطاعت أن تفهم بشكل بسيط ما يجري في المدينة السورية، وقالت: "شاهدت أباً يحمل طفلتيه المقتولتين، وطفلاً آخر يتشبث بجثة أبيه المقتول، متوسلاً إليه ألا يتركه وحيداً".

وأضافت: "هؤلاء الناس لا يختلفون عنَّا، ما يحدث هناك حقيقي، إن الأطفال هناك يستحقون العيش بأمان، ولا بد لهذا العنف والعذاب أن يتوقف".

وناشدت كلوي في رسالتها العالم التدخل لمساعدة العائلات من خلال دعم فرق الدفاع المدني التي تساعد الجرحى والمرضى داخل المدن المحاصرة، وذلك عبر التبرع لهم من خلال موقعهم الرسمي، أو بدعم منظمة "أطباء بلا حدود" الذين يقدمون المساعدات الطبية للمحتاجين، إضافة إلى دعم لجنة الإنقاذ الدولية التي تساعد الأطفال والعائلات المتضررة من الحرب.

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