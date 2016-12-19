ليندسي لوهان في الكويت..والسبب!!

يستقبل المذيع الكويتي شعيب راشد في الموسم الثالث من برنامجه "سوار شعيب" النجمة الأمريكية الشهيرة ليندسي لوهان Lindsay Lohan.

وأكد شعيب عبر صفحته الرسمية أن ضيفة الحلقة الأولى من الموسم الثالث هي الممثلة البالغة من العمر 30 عاماً، حيث قام بنشر مقطع فيديو معها، ذكر فيه أن ليندسي في الكويت وحضرت لتصوير الحلقة الأولى من برنامجه.

يشار إلى أن اللقاء سيتطرق للحديث عن حقيقة اعتناق ليندسي للإسلام بعد نشرها منذ حوالي العام صورة لها وهي تحمل القرآن الكريم، إضافة إلى ارتدائها الحجاب في تركيا.

وأوضحت بعض المصادر إلى أن شعيب تواصل مع ليندسي وأقنعها بالظهور معه عبر المنتج الأميركي من أصل سعودي محمد التركي الذي تربطه بها علاقة صداقة قوية.

وكانت ليندسي قد كتبت في 7 ديسمبر الجاري على صفحتها الخاصة في تويتر أنها متجهة إلى الكويت لتسجيل مقابلة ستعرض في يناير.

يذكر أن النجمة العالمية ليندسي لوهان المتواجدة حالياً في دبي، تعيش قصة حب مع رجل أسمر اللون وطويل، يرجح أن يكون عربياً، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام عالمية.

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