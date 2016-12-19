وفاة النجمة زازا غابور قبل بلوغها الـ100 عام بحوالي الشهرين

رحلت الممثلة العالمية الشهير زازا غابور Zsa Zsa Gabor عن عالمنا قبل بلوغها الـ100 عام بأقل من شهرين جراء أزمة قلبية.

وقد أكد خبر وفاة الممثلة المجرية الأصل مساء يوم أمس الأحد في منزلها، وكيل أعمالها إد لوزي.

يشار إلى أن زازا التي بدأت مشوارها الفني في الخمسينات، واختيرت عام 1936 ملكة لجمال المجر، لم تشتهر فقط بالتمثيل، بل أيضاً بزيجاتها التسع.

يذكر أن زازا غابور بطلة فيلمي (مولان روج) و(ليلي) التزمت بيتها لسنوات عقب بتر ساقها في 2005 وتعرضها لمشاكل صحية أخرى.

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