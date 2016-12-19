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زينة اليازجي عاتبة على الصحافة وتوضح حقيقة دخولها عالم التمثيل مع عابد فهد

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الإثنين 19-12-2016 17:00

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبر دخول الإعلامية زينة اليازجي عالم التمثيل، من خلال مسلسل «أوركيديا» إلى جانب زوجها الفنان عابد فهد، الأمر الذي اعتبره البعض استغلالا من قبل زينة لاسم زوجها؛ لإثارة ضجة إعلامية، وآخرون رحبوا بالفكرة.

«سيدتي نت» اتصلت باليازجي؛ لتوضيح الأمر فقالت «الخبرية مزحة، أطلقتها أثناء مقابلة مع سكاي نيوز العربية لايف فيسبوك، وبما أنهم زملائي، فكانت مداعبة لا أكثر، ولكن يبدو أنها لاقت أصداء وأغرت الصحفيين بتناقل الخبر وكأنه حقيقة، أشكر موقعكم على محاولة تقصي الحقيقة، وهذه خطوة كان لابد لكل صحفي عربي أن يقوم بها قبل نسخ ولصق الخبر دون العودة إلى المصدر، أو إليَّ شخصيًا؛ ليتحقق من صحته.".

وتابعت "على كلّ أشكر اهتمام الصحافة بأخباري أنا وعابد، وبرغم عدم دقة بعض الأخبار؛ فإنه يسعدنا ويشير إلى نجاحنا المهني، ومحبة الجمهور واندفاعهم لمعرفة جديدنا، الآن ليس التمثيل واردًا بالنسبة لي، ربما أمثل مستقبلا.. من يدري! وأحب أن ألفت نظر المتابعين إلى بعض الأدوات التي تجعلهم يميزون بين الخبر الصحيح والملفّق؛ عليهم قراءة الأخبار بدقة وليس فقط العناوين، وتحكيم المنطق الشخصي، وعدم تصديق ما لا يقبله عقل، ثم محاولة فتح اللينك أو الفيديو لسماع التصريح بحد ذاته، وليس ما ظنه أو أراد نقله الصحفي. وسائل التواصل الاجتماعي ممتعة للغاية ومفيدة، ولكن يجب أن نتذكر أن أي شخص أو جهة يمكن لها أن تنشر خبرًا، وليس بالضرورة صحيحًا، ليست محطات تلفزيونية أو جرائد يعمل لديها الصحفيون المتمرسون والمعروفون بالشكل والاسم! الأخبار الملفّقة آفة هذا الوقت، يمكنها أن تهدم وطنًا وتمزّق مجتمعًا وتسيء إلى شخصيات معروفة دون وجه حق».

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