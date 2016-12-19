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هذه هي المسلسلات التركية الأكثر بحثاً في "جوجل" لعام 2016

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الإثنين 19-12-2016 20:30

في أحدث استبيان لمحرك البحث "جوجل" في تركيا، نُشرت قائمة بأكثر المسلسلات التركية بحثاً لعام 2016.
واحتل المركز الأوّل المسلسل الرومانسي الكوميدي "حب للإيجار" الذي يعرض موسمه الثاني بنجاح، ويعتبر أولى بطولات باريش أردوتش وإيلتشين سانجو.
واحتل المركز الثاني المسلسل البوليسي "قطاع الطرق لا يحكمون العالم" تأليف وإنتاج راجي شاشماز (شقيق نجاتي شاشماز- مراد علم دار) الذي تفوح منه رائحة وروح السلسلة الشهيرة "وادي الذئاب" وهو بطولة أوكتاي كاينارجا ودنيز شاكر، وقريباً ستنضم للموسم الثالث منه مريم أوزلي الشهيرة بالسلطانة هيام بدور عميلة روسية خطيرة تجيد القتال بكافة أنواع الأسلحة وهو أول عمل بوليسي تركي لها.
واحتل المركز الثالث المسلسل الرومانسي "الحب لا يفهم من الكلام" وهو ثاني بطولة درامية لبطلته هاندة أرتشيلوأول بطولة لبطله بوراك دنيز.
وهذه قائمة المسلسلات العشرة الترند الأكثر بحثاً لسنة 2016:
10-الأزهار الحزينة- بطولة:آيبيك كاراينار، أوزغور تشيفيك.
9- الشجاع والجميلة- بطولة: كيفانش تاتليتوغ- توبا بويوكستون.
8- أغنية الحياة- بطولة: بورجو بيرجيك – بيركان سوكولو.
7- في الداخل- بطولة: شاتاي أولسوي- أراس بولوت أنيملي- بانسو سورال.
6- الإنتقام الحلو- بطولة: فرقان أرنديتش- ليلى ليديا.
5- الحب الأعمى- بطولة: بوراك أوزجيفيت- نسليهان أتاغول.
4- غرفة رقم 309 – بطولة: ديميت أوزديمير- فرقان بلالي.
3- الحب لا يفهم من الكلام- بطولة: هاندة أرتشيل- بوراك دينز.
2- قطاع الطرق لا يحكمون العالم- بطولة: أوكتاي كاينارجا- دنيز شاكر- موجدي أوزمان.
1- حب للإيجار- بطولة: باريش أردوتش- إيلتشين سانجو.

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