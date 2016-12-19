السيارات المستعملة تتحدى ارتفاع اسعار الدولار بسعر يبدأ من 18 ألف جنيه

شيماء مصطفى

بات ارتفاع سعر الدولار ألم يشغل بال المصريين ، و ذلك بسبب الارتفاع المتوالى للعملة الخضراء امام الجنيه ، و قد تأثرت جميع السلع بذلك ، و خاصة المستورده بسبب ارتفاع الجمارك و الفارق بين الجنيه و الدولار ، فقد ارتفعت الاعار للضعف ، و أصبحت السيارات الجديدة تساوى تتخطى الربع مليون جنيه و هو متوسط السعر ، فهناك الاقل و هناك الأعلى من هذا المبلغ .



السيارات المستعملة

و اليوم نقدم عددا من المفاجآت لكل الحالمين بإقتناء سيارة ، فالبعد عن الجديد سيوفر العديد من الاموال و خاصة لمحدودى الدخل ، فبعد تصفح المتاجر الالكترونيه للسيارات المستعملة و خاصة موقع olx تبين وجود عدد من السيارات التى تبدأ أسعارها من 18 الف جنيه ، و هى سيارات مثل الفيات و 128 و غيرها من الماركات القديمة ، و بالفعل يوجد سيارات أقل من 30 ألف جنيه و أقل من 40 الف جنيه جميعها مستعمل و يمكنك شراؤها من المالك مباشرة .

و لمن يطمح بماركات عالية فهناك مستعمل يصل سعره الى 100.000 جنيه و هى تعتبر جديدة نوعا ما و يكون قد جمع بين السيارات الرخيصة الثمن من الماركات العاليه جدا .

شبكةعيونالإخبارية

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