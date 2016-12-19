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شريف إكرامي: الفوز على المصري قربنا من اللقب

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شريف إكرامي: الفوز على المصري قربنا من اللقب شريف إكرامي: الفوز على المصري قربنا من اللقب

شريف إكرامي

شريف إكرامى، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني، أكد أن الفوز الذي حققه فريقه على المصري في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 16، خطوة هامة للاحتفاظ ببطولة الدوري العام لكرة القدم.
> وأضاف حارس الأهلي قائلاً : ” مكسب مباراة هامة أمام المصري أمس، ونحن أصبحنا في طريقنا للاحتفاظ بلقب الدوري الآن، وعلينا جميعا التركيز في ذلك”.
> واستكمل :” الحمد لله على المكسب والتوفيق، ولكن الطريق لا يزال طويلًا “، موضحًا أنه كان يتمنى أن يخرج من المباراة بالحفاظ على نظافة شباكه دون استقبال أي أهداف، لكن فوز الفريق بالنقاط الثلاثة والتواجد في صدارة المسابقة أهم بكثير من الأرقام الشخصية.

وأضاف إكرامي، أنه سعيد بالطبع بدخوله ضمن قائمة أكثر10 حراس حفاظًا على نظافة الشباك في تاريخ الدوري، وأنه يطمح في تحقيق رقم أفضل من ذلك، خاصة أن هذه الارقام تبقى في التاريخ وفي ذاكرة الجماهير، ولكنه شدد على أن الأهم إنجازات الفريق وليس الأرقام الشخصية.
> وحرص إكرامي في ختام حديثه على توجيه الشكر لجماهير الأهلي وزملائه على المساندة والأداء خلال الفترة الماضية وقدرتهم على تحقيق نتائج مرضية حتى الآن.

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