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تأجيل منع أعضاء الاتجار بالأعضاء البشرية بالتصرف في أموالهم لجلسة 22 ديسمبر

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تأجيل منع أعضاء الاتجار بالأعضاء البشرية بالتصرف في أموالهم لجلسة 22 ديسمبر تأجيل منع أعضاء الاتجار بالأعضاء البشرية بالتصرف في أموالهم لجلسة 22 ديسمبر

 

ارشيفية

أجلت الدائرة “19 جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، نظر التظلم على طلبات أوامر المنع من التصرف في الأموال التي أصدرتها النيابة العامة بحق المتهمين.الى جلسة 22ديسمبر لاطلاع واعلان باقى المتهمين.

وشهدت الجلسة حضور مكثف للمحامين الذين طالبوا بتأجيل القضية ليتمكنوا من الاطلاع على التحقيقات.

وفي بداية الجلسة تم إثبات حضور المتهمين الحاضرين وعددهم ٢٦، وتغيب ٦ متهمين عن الحضور ، وقال ممثل النيابة انه تم اعلان جميع المتهمين بأمر المنع ولم يحضر المتهم ١٤، ٢٢،٢٧، ٢٨، ٣٠.

وقال القاضي أنه لا بد من إعلان المتهمين بقرار النائب العام، والنيابة قالت إن لم تعلن ٥ متهمين.

وقال الدفاع أن زوجات وأولاد المتهمين لم يعلنوا وطالبوا بالتأجيل للاطلاع على القضية وقرار التحفظ على المتهمين، ولم يعرفوا الاتهامات المسندة للمتهمين، والتصريح لهم باستخراج صورة رسمية.

وطالب اسامة ابو النيل دفاع المتهمين د. محمد شفيع وشريف حسن أجل للاطلاع على أوراق القضية، حيث أنها ما زالت بحوزة النيابة العامة ولم يتمكن الدفاع من الاطلاع كي يستطيع ابداء دفاعه في شان أوامر المنع من التصرف.

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