لقاء اسلام البحيرى وعمرو اديب وسعد الدين الهلالى على قناة ON يبدأ فى التاسعة والنصف اليوم الاثنين 19-12-2016

شيماء مصطفى

موعد لقاء اسلام البحيرى وعمرو الديب والدكتور سعد الدين الهلالى اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2016هو الموعد واللقاء المنتظر من بين كل برامج talk show فى مصر الليلة ، لقاء اسلام البحيرى وعمرو اديب وسعد الدين الهلالى سيكون فى حلقة اليوم من برنامج كل يوم على شاشة قناة ON E وسيكون اللقاء تحت عنوان جلسة علم ومن المرتقب ان يشهد اللقاء مناظرة قوية بين اسلام البحيرى وسعد الهلالى من جهه وبين اسلام البحيرى والمداخلات التليفونية لكبار الشيوخ من جهه اخرى

جلسة علم اليوم ستكون حول قضية تجديد الخطاب الدينى ومالها وما عليها موعد لقاء اسلام البحيرى وعمرو اديب اليوم مع الدكتور الهلالى فى الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين حيث سيكون فى انتظار الحلقة ملايين من المشاهدين فى مصر والخليج العربى والعالم ، يذكر ان مكالمة هاتفية للباحث اسلامى البحيرى مع عمرو اديب الاربعاء الماضى كانت السبب فى عقد لقاء اليوم بعد اختلاف فى الراى بين البحيرى والدكتور الهلالى.



لقاء اسلام البحيرى وعمرو اديب والدكتور الهلالى اليوم

سنتابع معكم اهم تفاصيل لقاء اسلام البحيرى وعمرو اديب وسوف نقدم تغطية كتابية له ولأهم احداثة ، اطراف اللقاء الدكتور سعد الدين الهلالى هو استاذ الفقة المقارن بجامعة الازهر الشريف وبرز اعلامياً منذ عدة سنوات حيث قدم عدد من الفقرات الثابتة فى عدة برامج معروفة ، اسلام البحيرى هو باحث ومفكر مصرى ورئيس مركز الدراسات الاسلامية بمؤسسة اليوم السابع ، تم حبسه لمدة عام بتهمة ازدراء الاديان لعدد من تصريحاته السابقة ، تابعونا مع تفاصيل لقاء اسلام البحيرى وعمرو اديب اليوم.

شبكةعيونالإخبارية

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