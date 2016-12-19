الأناضول: وزير خارجية قطر يبدأ أولى زياراته لإثيوبيا مساء اليوم

كتبت إسراء أحمد فؤاد - أحمد جمعة

قال مصدر إثيوبي مطلع إن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، سيصل إلى العاصمة أديس أبابا، مساء اليوم الإثنين، فى أول زيارة له إلى إثيوبيا، منذ تعيينه في منصبه في 27 يناير الماضي.

وقال المصدر، لوكالة الأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام، أن بن عبد الرحمن سيلتقي خلال الزيارة مع الرئيس ملاتو تشومي، ورئيس الوزراء هيلي ماريام ديسالي، ووزير الخارجية ورقني جبيوه.

وستتناول اللقاءات مع المسؤولين الإثيوبيين أحدث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وبينها تطورات الأحداث فى اليمن والصومال والسودان وجنوب السودان، إضافة إلى العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين، وفق المصدر ذاته.