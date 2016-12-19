سيد عبد الحفيظ: نحترم الألومنيوم.. ومواجهات الكأس تشهد مفاجأت

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق فوزًا هامًا على المصري أمس الأحد، في الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري الممتاز .

> وأوضح أن الفريق قدم مباراة قوية، ونجح في فرض شخصيته من خلال الفوز بثلاثة أهداف وإهدار أكثر من فرصة محققة لزيادة حصيلته من الأهداف خلال المباراة، وأن هذا الفوز يأتي كخطوة ضمن خطوات الحفاظ على صدارة مسابقة الدوري.

> وأشار إلى أن تركيز الجهاز الفني انتقل الآن إلى مباراة الألومنيوم في كأس مصر، وأن الجهاز الفني يكن كل الاحترام والتقدير للألومنيوم استعداداً للمباراة التي تجمع الفريقين في الكأس، خاصة أن هذه المواجهات تحمل العديد من المفاجآت.