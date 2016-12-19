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شركة مياه القليوبية تعلن الأسعار الجديدة

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شركة مياه القليوبية تعلن الأسعار الجديدة شركة مياه القليوبية تعلن الأسعار الجديدة

>القليوبية - حسن عفيفى

قال مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، إن الشركة القابضة أقرت الاسعار الجديدة لمياه الشرب والتى سيبدأ تطبيقها إعتبارا من أول يناير 2017.

وأضاف فى بيان اليوم، أنه تم الإستعداد داخل الشركة لتطبيق النظام الجديد فى المحاسبة وفقا للشرائح المقررة، حيث تقرر أن تبدا الشريحة الاولى من إستهلاك صفر وحتى 10 امتار بسعر 35 قرشا للمتر بدلا من 30 قرشا، والشريحة الثانية من 11 متر إلى 20 متر بسعر 80 قرشا بدلا من 70 قرشا، أما الشريحة الثالثة فتبدا من من21 قرشا وحتى 30 لترا بسعر 135 قرشا بدلا من 105 قرشا.

وأشار انه تم تدريب فرق المحصلين على كيفية حساب الشرائح الجديدة لاسعار المياه والتى تهدف إلى تغطية العجز للأرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وأوضح مجاهد، انه بالنسبة للابراج السكنية التى يوجد بها عداد واحد فيتم توزيع الإستهلاك على عدد الشقق لتحديد الشريحة المناسبة لكل شقة، مشيرا انه تم فتح باب تركيب العدادات الكودية بكافة افرع الشركة على مستوى المحافظة وفقا للقرار الوزارى الصادر فى هذا الشان للحد من عمليات التعدى على شبكات المياه بالمدن والقرى.

وأكد مجاهد، أن متوسط إستهلاك المواطن العادى عالميا نحو 70 لترا من المياه يوميا، بينما هنا فى يرتفع المتوسط لنحو 200 لتر يوميا ولابد من اتخاذ إجراءات عاجلة لترشيد إستهلاك المياه.


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