انتحار ترزى شنقاً داخل منزله بمدينة أبوكبير بالشرقية

وتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، ببلاغ من أهالي مدينة أبوكبير، بقيام شخص بالإنتحار شنقا داخل منزله.

وتبين من التحريات التي قام بها الرائد محمد فاضل رئيس مباحث أبوكبير، بإشراف المقدم جاسر زايد مفتش مباحث فرع الشمال، اثناء قيام ربة منزل بالتوجه للسوق لشراء الخضار عادت وجدت زوجها" محمد ال م ع" 45 سنة ترزي مشنوقا داخل المنزل.

وأضافات التحريات أن المتوفى يعاني من نوبات صرع وله ملف علاج بمستشفي الزقازيق الجامعي، وأنه قام بالتخلص من حياته.