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انتحار ترزى شنقاً داخل منزله بمدينة أبوكبير بالشرقية

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انتحار ترزى شنقاً داخل منزله بمدينة أبوكبير بالشرقية انتحار ترزى شنقاً داخل منزله بمدينة أبوكبير بالشرقية

>الشرقية- فتحية الديب

أقدم ترزي بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، على الانتحار شنقا داخل غرفة نومه، فيما تولت نيابة أبوكبير برئاسة محمد علاء الدين حرز مدير النيابة وبإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية التحقيق.

 

وتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، ببلاغ من أهالي مدينة أبوكبير، بقيام شخص بالإنتحار شنقا داخل منزله.

 

وتبين من التحريات التي قام بها الرائد محمد فاضل رئيس مباحث أبوكبير،  بإشراف المقدم جاسر زايد مفتش مباحث فرع الشمال، اثناء قيام ربة منزل بالتوجه للسوق لشراء الخضار  عادت وجدت زوجها" محمد ال م ع" 45 سنة ترزي مشنوقا داخل المنزل.

 

وأضافات التحريات أن المتوفى يعاني من نوبات صرع وله ملف علاج بمستشفي الزقازيق الجامعي، وأنه قام بالتخلص من حياته.

 

 

 

 


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