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ضبط مزور نصب على عشرات المصريين المقيمين بايطاليا وحبسه على ذمة الوقائع

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ضبط مزور نصب على عشرات المصريين المقيمين بايطاليا وحبسه على ذمة الوقائع ضبط مزور نصب على عشرات المصريين المقيمين بايطاليا وحبسه على ذمة الوقائع

>كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لنصبه واحتياله وتزوير المحررات الرسمية لعدد من المصريين بدولة إيطاليا بعد إيهامهم بإنهاء المستندات الخاصة بهم مقابل دفع مبالغ مالية.

كانت معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها تعرض العديد من المصريين المقيمين بدولة إيطاليا "إقامه مشروعة " لقضايا جنائية وغرامات مالية كبيرة لتقديمهم للجهات الإيطالية مستندات خاصة بهم مصدق عليها من القنصلية الإيطالية بالقاهرة حيث تبين أن الأختام المنسوبة للقنصلية مقلدة.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء تلك الوقائع "نبيل س.ح" 45 سنة صاحب مركز لخدمات رجال الأعمال ببولاق بالقاهرة ومقيم بنفس العنوان، سبق اتهامه فى قضية نصب.

وكشفت التحريات أن المتهم اتخذ المركز وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى، حيث يتقدم إليه المواطنون المقيمون بدولة إيطاليا أو ذويهم الراغبين فى الحصول على جنسيتها بمستندات خاصة بهم بقصد ترجمتها للغة الإيطالية والتصديق عليها من القنصلية الإيطالية بالقاهرة وذلك لتقديمها للجهات الحكومية بدولة إيطاليا، حيث يقوم بترجمتها بأحد مكاتب الترجمة المعتمدة لدى السفارة ثم يمهرها بخاتم مقلد منسوب صدوره للقنصلية الإيطالية بالقاهرة - تفادياً لدفع قيمة التصديق وإعتماد المستندات بالقنصلية الإيطالية بالطرق القانونية ، ثم يسلمها لضحاياه بعد إيهامهم بالتصديق عليها من القنصلية الإيطالية ويحصل منهم على مبالغ مالية مختلفة تراوحت ما بين 1000: 1500 جنيه للمستند الواحد .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمقر عمله وعثر بحوزته على (وثيقة زواج – صحيفة حالة جنائية) خاصة بأحد ضحاياه مترجمة للغة الإيطالية ومعتمدة وممهورة بأختام القنصلية الإيطالية بالقاهرة المقلدة، و خطاب منسوب لمكتب التأشيرات بالقنصلية الإيطالية بالقاهرة مرفق به صور ضوئية لــ (وثيقة قيد عائلى - شهادة زواج – شهادة ميلاد ) خاصة بأحد ضحاياه يفيد بعدم قبول الأوراق بإدارة الهجرة الإيطالية لكونها مزورة بأختام منسوبه للقنصلية وتحويلها للمحاكمة الجنائية، و عدد من "دعوات زيارة " منسوبة للعديد من الجهات الحكومية بدولة إيطاليا بأسماء أشخاص مختلفة معدة للتزوير ، ومستندات مزورة لعدد من (شهادات الميلاد – قيد عائلى – وثائق زواج – جوازات سفر – شهادات دراسية ) بعضها مترجم باللغة الإيطالية ، وكارنيه بإسم وصورة المتهم أحدهما باللغة الانجليزية بمهنة صحفى "مزوران بالكامل"، و هـــاتف محمول بفحصه فنياً تبين أنه يحمل العديد من المستندات التى تعرضت للتزوير وممهورة ببصمة خاتم منسوب للقنصلية الإيطالية بالقاهرة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض للنيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.​


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