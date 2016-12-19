تأجيل نظر منع متهمى شبكة تجارة الأعضاء الدولية لـ 22 ديسمبر

كتب محمود نصر

أجلت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، جلسة نظر منع التصرف فى أموال 33 متهما، حضر منهم 27 وغاب عن الجلسة 6 متهمين، بتهمه الاتجار في الاعضاء البشرية، ل 22 ديسمبر، مع استمرار منعهم من التصرف فى أموالهم.

وطلب المستشار جميل سعيد محامي دفاع عدد من المتهمين تأجيل نظر قرار المنع للإطلاع على الاوراق وملف التحقيقات تمهيداً لابداء الدفوع.

كما طلب عرفات الطحاوي دفاع أحد المتهمين من المحكمة تمكينهم من الإطلاع على التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة التي بموجبها صدر قرار منع التصرف من الأموال.

فيما أكد ممثل النيابة العامة أن المتهمين تم إخطارهم بقرار المنع عدا المتهمين ١٧ و١٨ و٢٧ و٢٨ و٣٠، لترفع المحكمة الجلسة للقرار.