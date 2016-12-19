مروان محسن: البدري وثق بي.. ولا أبحث عن ألقاب شخصية

أكد مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم سعادته بهدفه الأول مع الأهلي الذي احرزه في بداية لقاء المصري.

وقال “محسن” إن الهدف توفيق من الله أولًا ،وترجمة لمجهود الفريق بأكمله، خاصة أن الجميع بذل مجهودًا كبيرًا في المباراة، خاصة أنها أمام منافس قوي ويملك جهازًا فنيأ جيدًا، ومجموعة من اللاعبين المتميزين.

وأوضح مروان، أن تسجيله للأهداف هو دوره كمهاجم، ويسعى لتحقيق في كل المباريات، ولكنه يحتاج لبعض التوفيق، ويعلم أنه سوف يأتي مع الوقت ما دام ينفذ ما يطلب منه ويجتهد داخل الملعب.

> ووجه مروان محسن الشكر لحسام البدري المدير الفني على ثقته، ودعمه الدائم له في التدريبات والمباريات حلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه لا يبحث عن ألقاب شخصية، وأن كل ما يشغله هو مصلحة الفريق، وان يفوز الفريق بالبطولات التي يشارك فيها ويكون له دور في هذه الانتصارات.