أخبار عاجلة

عاجل| مدينة الغردقة تشهد مأساة منذ قليل.. والصحة تصدر بيان بعد نقل الضحايا لمستشفى الغردقة العام -
السفيرة عزيزة - أكاديمية البحث العلمي تحتفل بالفائزين في معرض جينيف الدولي للإبتكار -
السفيرة عزيزة - مينا سامي " طالب بكلية حقوق " ... مخترع موتور سيارة يعمل بدون وقود -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت - الأربعاء 12-4-2017 -
السفيرة عزيزة - إيهاب عادل " خريج كلية تجارة " ... إخترع نظام إطفاء من خلال طيارة رباعية -
«اقتصادية النواب» تناقش اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة بشرم الشيخ -
«الداخلية» توضح حقيقة انفجار الجيزة وتحذر المواقع الإخبارية -
«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري -
الاجتماعي للتنمية: 854 قرضا للمشروعات الصغيرة الزراعية -
«إسكان النواب» توافق مبدئيًا على مشروع قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مروان محسن: البدري وثق بي.. ولا أبحث عن ألقاب شخصية

Google+ Print
مروان محسن: البدري وثق بي.. ولا أبحث عن ألقاب شخصية مروان محسن: البدري وثق بي.. ولا أبحث عن ألقاب شخصية

مروان محسن

أكد مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم سعادته بهدفه الأول مع الأهلي الذي احرزه في بداية لقاء المصري.

وقال “محسن” إن الهدف توفيق من الله أولًا ،وترجمة لمجهود الفريق بأكمله، خاصة أن الجميع بذل مجهودًا كبيرًا في المباراة، خاصة أنها أمام منافس قوي ويملك جهازًا فنيأ جيدًا، ومجموعة من اللاعبين المتميزين.

وأوضح مروان، أن تسجيله للأهداف هو دوره كمهاجم، ويسعى لتحقيق في كل المباريات، ولكنه يحتاج لبعض التوفيق، ويعلم أنه سوف يأتي مع الوقت ما دام ينفذ ما يطلب منه ويجتهد داخل الملعب.
> ووجه مروان محسن الشكر لحسام البدري المدير الفني على ثقته، ودعمه الدائم له في التدريبات والمباريات حلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه لا يبحث عن ألقاب شخصية، وأن كل ما يشغله هو مصلحة الفريق، وان يفوز الفريق بالبطولات التي يشارك فيها ويكون له دور في هذه الانتصارات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا