البورصة تربح 10.6 مليار جنيه في نهاية التعاملات.. ومؤشرها يرتفع 3.11%

انهت البورصة تعاملاتها اليوم الاثنين على صعود جماعي، لتربح حوالي 10.6 مليار جنيه، ليصل رأسمالها السوقي 586 مليار جنيه، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب.

وارتفع المؤشر الرئيسي “إيجى إكس 30″ بنسبة 3.11% متخطيًا حاجز الـ 11700 نقطة ليغلق عند مستوي 11752 نقطة

وصعد مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 2.3% ليغلق عند مستوى 1879 نقطة، وقفز مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 3.4% ليغلق عند مستوى 11679 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 458 نقطة، وكذلك مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 1082 نقطة.