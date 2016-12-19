أخبار عاجلة

عاجل| مدينة الغردقة تشهد مأساة منذ قليل.. والصحة تصدر بيان بعد نقل الضحايا لمستشفى الغردقة العام -
السفيرة عزيزة - أكاديمية البحث العلمي تحتفل بالفائزين في معرض جينيف الدولي للإبتكار -
السفيرة عزيزة - مينا سامي " طالب بكلية حقوق " ... مخترع موتور سيارة يعمل بدون وقود -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت - الأربعاء 12-4-2017 -
السفيرة عزيزة - إيهاب عادل " خريج كلية تجارة " ... إخترع نظام إطفاء من خلال طيارة رباعية -
«اقتصادية النواب» تناقش اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة بشرم الشيخ -
«الداخلية» توضح حقيقة انفجار الجيزة وتحذر المواقع الإخبارية -
«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري -
الاجتماعي للتنمية: 854 قرضا للمشروعات الصغيرة الزراعية -
«إسكان النواب» توافق مبدئيًا على مشروع قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

البورصة تربح 10.6 مليار جنيه في نهاية التعاملات.. ومؤشرها يرتفع 3.11%

Google+ Print
البورصة تربح 10.6 مليار جنيه في نهاية التعاملات.. ومؤشرها يرتفع 3.11% البورصة تربح 10.6 مليار جنيه في نهاية التعاملات.. ومؤشرها يرتفع 3.11%

انهت البورصة تعاملاتها اليوم الاثنين على صعود جماعي، لتربح حوالي 10.6 مليار جنيه، ليصل رأسمالها السوقي 586 مليار جنيه، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب.

وارتفع المؤشر الرئيسي “إيجى إكس 30″ بنسبة 3.11% متخطيًا حاجز الـ 11700 نقطة ليغلق عند مستوي 11752 نقطة

وصعد مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 2.3% ليغلق عند مستوى 1879 نقطة، وقفز مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 3.4% ليغلق عند مستوى 11679 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 458 نقطة، وكذلك مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 1082 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا