رسمياً.. الأهلي يطلب شراء "كيجالى" من صن داونز

كتب فتحى الشافعى

أرسل النادى الأهلى خطاباً رسمياً لنادى صن داونز الجنوب أفريقى، لمعرفة طلباته وشروطه للاستغناء عن لاعبه كيجالى دولى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتأتى رغبة الأهلى فى اللاعب الجنوب أفريقى صاحب الـ23 عامًا بعدما أبدى حسام البدرى قناعته التامة به وأطلب التعاقد معه خاصة بعد تعثّر مفاوضات الأحمر مع خاما بيليات لاعب داونز بسبب مُغالاة ناديه فى طلباته المالية للاستغناء عنه حيث طلب صن داونز 3 ملايين يورو للاستغناء عن اللاعب.

وأبدى حسام البدرى المدير الفنى للأهلى قناعة تامة بـ"كيجان دولى" الذى يتميّز بالقدم اليسرى القوية وإجادة صناعة الفرص وتسديد الركلات الحرة كما اكتسب خبرة كبيرة من خلال مشاركته فى دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة فى البرازيل صيف العام الجارى، ويُعد كيجالى أحد المُرشحين الخمسة للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا.