مايوكا يطلب 8 ملايين جنيه قبل الرحيل عن الزمالك

كتب أحمد توفيق

طلب الزامبى إيمانويل مايوكا مهاجم نادى الزمالك، الحصول على قيمة عقده كاملة عن الموسم الحالى لفسخ تعاقده مع القلعة البيضاء والرحيل خلال الميركاتو الشتوى المقبل.

وينص عقد مايوكا مع الزمالك على تقاضى اللاعب 425 ألف دولار بالموسم الحالى وهو ما يساوى قرابة 8 ملايين جنيه مصرى، وطلب اللاعب الحصول على قيمة عقده بالكامل عن الموسم الجارى قبل الرحيل.

وتقاضى مايوكا من الزمالك 200 ألف دولار خلال الست شهور الأولى من العقد بخلاف 200 ألف دولار أخرى حصل عليها كمنحه تعاقد لا ترد وينص العقد على تقاضى اللاعب 425 ألف دولار بالموسم الحالى و450 ألف دولار بالموسم المقبل و475 ألف دولار بالموسم بعد القادم.