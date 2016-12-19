وليد عطا: لم يصل ألعاب القوى دعوة لجلسة الأوليمبية ووزير الرياضة

كتبت ياسمين يحيى

أكد وليد عطا رئيس اتحاد العاب القوى، أن الاتحاد لم يتسلم أى دعوات للجلسة المقرر عقدها خلال الأسبوع الجارى بين الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية ووزارة الرياضة.

وأضاف عطا أنه لا يعلم الأسباب التى أدت لتجاهل دعوة الاتحاد لحضور الجلسة، ولكن من المسئول عن الاستماع إلى مشاكل الاتحادات.

يذكر أن خالد عبد العزيز وزير الرياضة سيعقد جلسة مع اللجنة الأوليمبية ورؤساء الاتحادات غدا لمناقشة الخطط التى أعدها كل اتحاد ومحاولة إزالة أى معوقات تعرقل سير اللعبة، بالإضافة لمناقشة رفع الدعم عن الاتحادات الرياضية.