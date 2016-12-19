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15 عاما غيابيا لهانى عواد وإلزامه وآخرين بسداد 210 ملايين دولار لضحاياه

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15 عاما غيابيا لهانى عواد وإلزامه وآخرين بسداد 210 ملايين دولار لضحاياه 15 عاما غيابيا لهانى عواد وإلزامه وآخرين بسداد 210 ملايين دولار لضحاياه

>كتبت ندى سليم

قضت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، بمعاقبة رجل الأعمال الهارب هانى لطفى، مالك شركة ستار كابيتال، بالسجن المشدد 15 عاما غيابيا، ومعاقبة كل من محمد عصام بالسجن 5 سنوات، وأحمد سعيد القليوبى بالسجن 5 سنوات، وأحمد عاطف بالسجن 5 سنوات، وأمير مدحت 3 سنوات، هبة لطفى عواد بالسجن المشدد عامين، تهانى مصطفى كمال السجن المشدد عامين ، لطفى عواد بالسجن 3 سنوات، وأيمن لطفى عواد 3 سنوات، وعمرو سامى 3 سنوات، أحمد مدحت 3 سنوات، ونهى عبد الفتاح 3 سنوات، والزامهم بدفع غرامة قدرها 100 الف لكل متهم، وسداد 210 مليون و668 الف دولار للمودعين وفقا لسعر الدولار المتداول بالبنك المركزى وفقا لتاريخ صدور الحكم.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار بدر السبكى، وعضوية المستشارين سامى شومان وسامح موسى وسكرتارية محمد على وأحمد نجاح.

 

وكشفت التحقيقات أن رجل الأعمال هانى لطفى عواد رئيس شركة "ستار كابيتال"، استولى على 62 مليون دولار أمريكى جمعها من ألف مواطن، بزعم توظيف تلك الأموال فى المشروعات الاستثمارية المختلفة، والمنافسة فى البورصات العالمية.

 

وتبين من التحقيقات أن المتهمين وعددهم 12 متهما على رأسهم رجل الاعمال الهارب، دعوا الجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها للمضاربة فى البورصات العالمية وتجارة المعادن والعقارات، نظير فائدة شهرية تتراوح ما بين 5 إلى 10%، وأعلنوا عن نشاطهم غير المشروع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، وبعض المواقع الإلكترونية على الإنترنت.

 

واستخدم المتهمون الذين بدءوا نشاطهم المخالف للقانون منذ عام 2010 حتى عام 2014، أسماء العديد من الشركات لجمع أموال المواطنين، مثل" ستار كابيتال للتسويق، وستار كابيتال فاينينشيال ليمتد، وستار كابيتال فاينينشيال سيرفيس، وستار بنك ليمتد، وشركة سى بى إيه"، وتبين أن هذه الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.

 


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