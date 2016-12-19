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تأجيل محاكمة متهمى قضية سرقة مصلحة سك العملة لـ 15 يناير

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تأجيل محاكمة متهمى قضية سرقة مصلحة سك العملة لـ 15 يناير تأجيل محاكمة متهمى قضية سرقة مصلحة سك العملة لـ 15 يناير

>كتب أحمد إسماعيل

قررت منذ قليل الدئرة 3 جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو وأيمن طيطة، وسكرتارية حسن الصيفى، تأجيل  محاكمة 8 متهمين بسرقة 65 كيلو ذهب من مصلحة "سك العملة" لجلسة  15يناير المقبل لاستكمال سماع الشهود.

 

وضمت قائمة المتهمين، عبد الرحمن محمد مهدى، ووائل محمد فرج، (محبوسان)، ورمضان بكرى وأسامة محمد، وفرحات ميخائيل، ووليد ثابت، ورامى فكرى، (مخلى سبيلهم)، وعادل فارس دوس (هارب).

 

يذكر أن المستشار أحمد لبيب، رئيس نيابة غرب القاهرة، وجه للمتهمين عدة اتهامات، بسرقة المصوغات الذهبية التى تزن 65 كيلو جراما، و4 سبائك فضة، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء، والإضرار العمد بالمال العام.

 

وأوضحت تحقيقات النيابة، أن الواقعة تم الكشف عنها عقب بلاغ تقدم به أمين مخزن خامات الذهب والفضة فى مصلحة سك العملة إلى قسم شرطة الظاهر، يفيد سرقة كمية من السبائك والمشغولات الذهبية والفضية من داخل الخزينة بمكتبه، وذلك عقب عودته من إجازته الدورية.


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