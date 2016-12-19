براءة رجل أعمال من تهمة تحرير شيك دون رصيد لصالح الفنانة ماجدة

كتب أحمد الجعفرى

قضت محكمة جنح أول أكتوبر، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد عامر ببراءة رجل الأعمال "أحمد.ش" من الاتهامات التى وجهتها إليه الفنانة غادة نافع ووالدتها الفنانة ماجدة الصباحى بتحرير شيكات بدون رصيد لصالح الأخيرة، وإلزام المدعى بالمصروفات.

وقال شعبان سعيد المحامى ودفاع رجل الأعمال، إن الدعوى ظلت متداولة أمام ساحات القضاء لمدة عامين بعدما أحالتها النيابة العامة لمحكمة الجنح، مؤكداً أن الحكم يعد عنواناً للحقيقة، ويمحوا ما ألم بموكله من تشهير وضغط نفسى طوال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه فى طريقه لمقاضاة الفنانة ماجدة ونجلتها على ما أبدوه من تشهير وتلفيق الاتهامات بحق موكله رجل الأعمال.

وكان "سعيد" قد ترافع أمام هيئة المحكمة، قائلاً: إن موكله استأجر مجموعة مطاعم وبرجولات خاصة بالفنانة ماجدة لمدة 7 سنوات، وطلب منها مد مدة التعاقد بينهما، لرغبته فى تجديد تلك المطاعم وتشطيبها بمبالغ مالية قدرها 6 ملايين جنيه، فوافقت على ذلك مقابل تحريره إيصالات أمانة، لضمان قيامه بتلك التشطيبات.

وأضاف "سعيد"، وافق موكلى على تحرير تلك الإيصالات، وبعد الانتهاء من التشطيبات طلب من الفنانة ماجدة أن تعيد له الإيصالات، ولكنها رفضت متعللة باختفاء تلك الشيكات وفقدانها، وأعطته ورقة تفيد بأنه فى حالة ظهور تلك الشيكات فى أى وقت من الأوقات فهى ملغاة، إلا أن موكله فوجئ بتحريك شيك ضده بقيمة 600 ألف جنيه.