المؤبد لمزارع قتل ابنته الصغيرة لارتدائها قميص نوم والدتها

دمياط - معتز الشربينى

قضت محكمة جنايات دمياط الدائرة الأولى، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن حسونة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ياسر حسن حسان وأحمد حمدى رشاد، وأمانة سر محمد جمال بمعاقبة فلاح بالسجن المؤبد لقتله ابنته البالغة من العمر 11 عاما لارتدائها قميص نوم والدتها، بكفر البطيخ بدمياط.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى شهر أبريل من العام الماضى عندما أراد العقادى سويلم سليمان 34 عاما مزارع، من طريق المطار بمركز كفر البطيخ بدمياط، تأديب ابنته الصغيرة ذات 11 عاما لقيامها بتقليد والدتها وارتدائها قميص نومها فضربها ضربا مبرحا حتى فارقت الحياة.