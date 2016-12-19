حبس 3 اغتصبوا ربة منزل تحت تهديد السلاح داخل شقتها بالطالبية

كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة العمرانية برئاسة المستشار محمد أبو زينة بحبس 3 أشخاص اغتصبوا ربة منزل داخل شقتها بمنطقة الطالبية 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار متهم رابع هارب للتحقيق معه فى الاتهامات المنسوبة اليهم، وعرضت النيابة المتهمين على المجنى عليه وتعرفت عليهم.

كما أمرت النيابة بعرض المجنى عليها على الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى، وطلبت تحريات رجال المباحث حول الواقعة، واستدعت عدد من شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.

تلقى الرائد مصطفى خليل، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بلاغا من ربة منزل أفادت فيه أنها تقيم بمفردها بشقة بمنطقة الطالبية، وأنها فوجئت بــ4 أشخاص يكسرون باب شقتها وهددوها بسلاح نارى ثم تناوبوا اغتصابها واستولوا على بعض المتعلقات من شقتها وفروا هاربين

وبتكثيف التحريات تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين، وبإعداد كمين لهم تم القبض على 3 من الجناة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واستهدافهم المجنى عليها لعلمهم أنها تقيم بمفردها.