وزير الرى:نستهلك 110مليارات متر مكعب مياه سنويا ونحتاج لإعادة استخدامها

الإسكندرية - جاكلين منير

قال الدكتور محمد عبد المعطى وزير الرى، إن مصر بها موارد مائية محدودة فى ظل استهلاك مرتفع جدا للمياه يفوق حصتها من مياه نهر النيل، حيث تستهلك مصر 110 مليارات متر مكعب سنويا، منها 80 مليار متر مكعب استخدام فعلى والباقى افتراضى من خلال المحاصيل التى يتم استيرادها، مشيرا إلى أن مصر تستهلك 10 مليارات متر مكعب لمياه الشرب فقط.

وأوضح وزير الرى، فى كلمته خلال افتتاح المشروع التجريبى لمعالجة مياه الصرف الصحى بالإسكندرية، أن مصر تحصل على 55 مليار متر مكعب سنويا من حصتها من نهر النيل، ويتم توفير 25 مليار متر مكعب من إعادة استخدام المياه المعالجة وإعادة استخدام المياه غير ملوثة فى مجال الزراعة، مؤكدا على أن الوزارة حريصة على عدم استخدام مياه ملوثة فى الزراعة أو المزارع السمكية.

وشدد وزير الرى على أن مصر تحتاج إلى إعادة استخدام المياه، وعلى ضرورة الحفاظ على نوعية المياه لإعادة استخدامها، مؤكدًا على تطبيق استراتيجية عامة للدولة للحد من التلوث لإمكانية معالجة المياه وإعادة استخدامها بما يعرف بالدائرة المغلقة لاستخدام المياه، محذرا من أن احتياجات مصر سوف تتضاعف خلال 10 سنوات فى ظل محدودية الموارد المائية لمصر كدولة صحراوية.

وحول مواجهة مشكلة الغرق ومشروعات الوزارة للحد من الغرق، خاصة فى محافظة الإسكندرية والبحيرة، قال إن هناك أخطاء نحاول معالجتها، وتم تنفيذ عدد من المشروعات وإنشاء غرفة عمليات لمواجهة الأزمات وتفعيل مشروع القراءة الأوتوماتيكية لمنسوب الترع والمصارف لمساعدة متخذ القرار فى خفض ورفع منسوب الترع والمصارف بما أدى إلى وجود إنذار مبكر لتفادى الأزمة.

كما أكد وزير الرى على تطبيق استراتيجية لتنمية الموارد المائية من خلال ترشيد الاستهلاك والحد من التلوث، وعدم إلقاء المخلفات فى المجارى المائية، مطالبا الجميع بالتكاتف لنشر الوعى فى هذا الشأن، بالإضافة إلى حملات التوعية التى تتبناها الوزارة بالتنسيق مع القنوات الفضائية التى تقوم بنشرها مجانا.