إزالة 974 حالة تعد على الأراضى الزراعية خلال 3 شهور ببنى سويف

بنى سويف :هانى فتحى

استعرض شريف حبيب محافظ بنى سويف تقرير مديرية أمن بنى سويف والذى يوضح جهودها فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والأوقاف والرى وحماية النيل خلال الثلاث شهور الماضية، وتحديدا فى الفترة من الأول من سبتمبر وحتى وأواخر نوفمبر الماضى، حيث وصل العدد الإجمالى لقرارات الإزالة التى تم تنفيذها خلال هذه الفترة إلى 974 قراراً.

وقال بيان للمحافظة اليوم، إنه فى مجال إزالة التعدًيات على الأراضى أوضح التقرير تنفيذ 645 قرارا وحالة تعد بدائرة المحافظة بمعدل 623 حالة فى المهد، و22 قرار إزالة ، فى حين تم تنفيذ 218 قرار إزالة لحالات تعد على أراضى أملاك الدولة بواقع 209 قرار خلال شهر سبتمبر، و5 قرارات فى أكتوبر و4 قرارات فى نوفمبر، بينما تم تنفيذ 61 قرار لإزالة على أراضى الأوقاف.

وكان شهر سبتمبر الأعلى فى نسبة التنفيذ حيث تم تنفيذ 51 قراراً خلال الشهر وكان نصيب شهر أكتوبر 10 قرارات فقط، فى الوقت الذى تم تنفيذ 17 قراراً لإزالة التعديات على حرم الرى موزعة بمعدل 3 قرارات فى أكتوبر و 14 قراراً فى شهر نوفمبر، فيما تم تنفيذ 33 قراراً لحالات تعد فى مجال حماية النيل بواقع 15 قراراً فى أكتوبر و18 قراراً فى نوفمبر.