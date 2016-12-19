استمرار حركة الملاحة بمينائى شرق وغرب بورسعيد رغم سقوط الأمطار

بورسعيد - محمد فرج

أكد مصدر ملاحى بهيئة قناة السويس ببورسعيد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن حركة الملاحة بالمجرى الملاحى لقناة السويس بمينائى غرب وشرق مستمرة دون توقف رغم سقوط الأمطار الغزيرة .

وقال المصدر أن ميناء غرب غادرة 3 صفن حاويات وهناك 3 سفن أخرى تنظر الدخول للميناء لبدء عملية الشحن والتفريغ .

وأضاف أن هناك 6 سفن حاويات غادرت ميناء شرق و4 سفن حاويات تتأهب للدخول مع تسهيل كافة الإجراءات للدخول الخروج للاستكمال رحلاتها للموانئ المتجهه إليها دون توقف .

ومن جهة أخرى أكد المصدر بأنه جارى حاليا بيان عملى للكوبرى العائم المنتظر افتتاحه فى العيد القومى لبورسعيد للوقف على الوقت الزمنى للتشغيل من حيث الفتح والغلق لمراعاة ذلك أثناء دخول وخروج السفن العابرة للحد من تكدس المركبات المتجهة للشرق والغرب .