أخبار عاجلة

عاجل| مدينة الغردقة تشهد مأساة منذ قليل.. والصحة تصدر بيان بعد نقل الضحايا لمستشفى الغردقة العام -
السفيرة عزيزة - أكاديمية البحث العلمي تحتفل بالفائزين في معرض جينيف الدولي للإبتكار -
السفيرة عزيزة - مينا سامي " طالب بكلية حقوق " ... مخترع موتور سيارة يعمل بدون وقود -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت - الأربعاء 12-4-2017 -
السفيرة عزيزة - إيهاب عادل " خريج كلية تجارة " ... إخترع نظام إطفاء من خلال طيارة رباعية -
«اقتصادية النواب» تناقش اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة بشرم الشيخ -
«الداخلية» توضح حقيقة انفجار الجيزة وتحذر المواقع الإخبارية -
«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري -
الاجتماعي للتنمية: 854 قرضا للمشروعات الصغيرة الزراعية -
«إسكان النواب» توافق مبدئيًا على مشروع قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

استمرار حركة الملاحة بمينائى شرق وغرب بورسعيد رغم سقوط الأمطار

Google+ Print
استمرار حركة الملاحة بمينائى شرق وغرب بورسعيد رغم سقوط الأمطار استمرار حركة الملاحة بمينائى شرق وغرب بورسعيد رغم سقوط الأمطار

>بورسعيد - محمد فرج

أكد مصدر ملاحى بهيئة قناة السويس ببورسعيد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن حركة الملاحة بالمجرى الملاحى لقناة السويس بمينائى غرب وشرق مستمرة دون توقف رغم سقوط الأمطار الغزيرة .

وقال المصدر أن ميناء غرب غادرة 3 صفن حاويات وهناك 3 سفن أخرى تنظر الدخول للميناء لبدء عملية الشحن والتفريغ .

وأضاف أن هناك 6 سفن حاويات غادرت ميناء شرق و4 سفن حاويات تتأهب للدخول مع تسهيل كافة الإجراءات للدخول الخروج للاستكمال رحلاتها للموانئ المتجهه إليها دون توقف .

ومن جهة أخرى أكد المصدر بأنه جارى حاليا بيان عملى للكوبرى العائم المنتظر افتتاحه فى العيد القومى لبورسعيد للوقف على الوقت الزمنى للتشغيل من حيث الفتح والغلق لمراعاة ذلك أثناء دخول وخروج السفن العابرة للحد من تكدس المركبات المتجهة للشرق والغرب .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365