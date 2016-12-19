سعد سمير: سعيد بمشاركتي في فوز الأهلي على المصري

أبدى سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي على نظيره المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 16 من منافسات الدوري الممتاز.

وأكد سمير أن الفوز كان تتويجًا للأداء الجيد الذي قدمه الأهلي خلال اللقاء، وسعيه من أجل الحصول على نقاط المباراة وحالة التركيز الكبيرة التي خاض بها اللاعبون تلك المواجهة.

وأضاف “سمير” أن الفريق قدم اداءً جماعيًا متميزًا، مثلما يخوض كل مبارياته في الفترة الماضية، رغم أن المصري منافس جيد، ويؤدي بشكل متميز؛ دفاعًا وهجومًا، لكن رغبة الأهلي كانت أكبر في الفوز والحصول على نقاط المباراة.

> وأوضح سعد سمير أنه سعيد بالهدف الذي أحرزه، لكن سعادته أكبر بفوز الفريق واستمراره في صدارة الدوري ..كاشفًا عن أن الهدف يرجع إلى تمركزه الجيد في منطقة جزاء المصري، وهو ما ينفذه بشكل مستمر خلال الفترة الماضية؛ وفقا لتعليمات الجهاز الفني.

> وأشار سعد إلى أن الهدف؛ أيًّا كان الذي يحرزه من اللاعبين، هو ترجمة لمجهود جماعي للفريق بشكل كامل.

واختتم مدافع الفريق تصريحاته مؤكدا أن الفريق أغلق ملف مباراة المصري ونقاط المباراة الإيجابية والتركيز في الفترة الحالية سيكون حول مباراتي الألومنيوم في الكأس، وبعدها مباراة الزمالك المهمة في الدوري.