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بالفيديو.. «ONA » ترصد بروموهات مذيعي Extra news

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بالفيديو.. «ONA » ترصد بروموهات مذيعي Extra news بالفيديو.. «ONA » ترصد بروموهات مذيعي Extra news

كتبت- إنجي لطفي

رصدت وكالة ONA،  البروموهات التي عرضتها قناة  extra news، حيث ظهر من خلال البروموهات عدد من الإعلاميات هم ريهام السهلي، وريهام إبراهيم، وفرح علي، ومروج إبراهيم، وآية عبد الرحمن، ونانسي نور، وخلود زهران، ودينا زهرة، ودينا سالم، ومها سراج، وهاجر حنفي، ومن الإعلاميين ظهر دكتور إبراهيم الكرداني، وأحمد خير، وحسام حداد، وهاني حتحوت.

وجاءت أبرز العبارات داخل البروموهات “الطريق إلى الحقيقة يبدأ بمعلومات دقيقة”، “متابعة تفصيلية لتطورات الأحداث”، “معلومات دقيقة لرؤية أوضح”، “التطورات السياسية المصرية والعالمية”، “أخبار محلية إقليمية وعالمية”، “مع الخبر أينما كان”، “أخبار الرياضة والملاعب”، “بث مباشر بدون توقف” ، “عرض لأسواق المال والأعمال”، “خبرًا أدق يساوي قرارًا صحيحًا”.

ومن المقرر أن تنطلق هذا الأسبوع Extra news القناة الجديدة لشبكتي النهار و cbc والتي ستبث برامجها وخدماتها الإخبارية على مدار 24 ساعة على الهواء بدون توقف في سابقة هي الأولى من نوعها بين القنوات المصرية .

القناة الجديدة تتميز بفترات التغطية الحية المفتوحة على مدار اليوم والتي تقدمها تحت عنوان ” الآن ” لمتابعة تطورات الأحداث والنقل المباشر لها من والعواصم العربية والعالمية، كما تقدم النشرات الإخبارية ومواجيز الأخبار على مدار الـ 24 ساعة.

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لينك إبراهيم الكرداني " frameborder="0">

لينك مروج إبراهيم  " frameborder="0">

لينك آيه عبد الرحمن 

لينك حسام حداد " frameborder="0">

لينك أحمد خير " frameborder="0">

لينك  هاني حتحوت 

لينك نانسي نور " frameborder="0">

لينك خلود زهران " frameborder="0">

لينك دينا زهرة " frameborder="0">

لينك مها سراج " frameborder="0">

لينك هاجر حنفي   " frameborder="0">

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أونا

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