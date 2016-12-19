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محامي يقيم دعوى أمام الأمور المستعجلة لفرض الحراسة على نقابة المحامين

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محامي يقيم دعوى أمام الأمور المستعجلة لفرض الحراسة على نقابة المحامين محامي يقيم دعوى أمام الأمور المستعجلة لفرض الحراسة على نقابة المحامين

نقابة المحامين

أقام سعيد أمين أباظة، المحامي، دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، تطالب بحل مجلس نقابة المحامين وفرض الحراسة على النقابة.

وأكد المحامي عضو الجمعية العمومية لنقابة المحامين، والمقيد نقض فى سجلاتها، أن هناك خطرا يقع على النقابة، مطالبا بضرورة حل المجلس وتكليف المدعى وآخرين تراهم المحكمة لإدارة النقابة أو تعيين حراسة قضائية، وفقا لما ينص عليه القانون لحين الانتهاء من انتخاب نقيب ومجلس جديدين.

وأضاف المحامى فى دعواه، رقم 22496، أن الخطر يتمثل فيما اقترفه النقيب ومجلسه الحالى من أفعال مخالفة لقانون المحاماة، وبلغت درجة خطورتها هدم المبنى الإدارىيبالنقابة دون الحصول على ترخيص للبناء الأمر الذى تخلف عنه تشتيت العمل الإداري فى عدة جهات، واستوجبه تأجير لمقرات بتكاليف باهظة ناهيك عن تكاليف الهدم دون أدنى اعتبار للمسئولية التى تقع على عاتقهم من حماية كيان ووجود النقابة كهيكل مادى وكيان أدبي.

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