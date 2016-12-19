أخبار عاجلة

عاجل| مدينة الغردقة تشهد مأساة منذ قليل.. والصحة تصدر بيان بعد نقل الضحايا لمستشفى الغردقة العام -
السفيرة عزيزة - أكاديمية البحث العلمي تحتفل بالفائزين في معرض جينيف الدولي للإبتكار -
السفيرة عزيزة - مينا سامي " طالب بكلية حقوق " ... مخترع موتور سيارة يعمل بدون وقود -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت - الأربعاء 12-4-2017 -
السفيرة عزيزة - إيهاب عادل " خريج كلية تجارة " ... إخترع نظام إطفاء من خلال طيارة رباعية -
«اقتصادية النواب» تناقش اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة بشرم الشيخ -
«الداخلية» توضح حقيقة انفجار الجيزة وتحذر المواقع الإخبارية -
«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري -
الاجتماعي للتنمية: 854 قرضا للمشروعات الصغيرة الزراعية -
«إسكان النواب» توافق مبدئيًا على مشروع قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أحمد أبو الغيط يستقبل وزير خارجية استونيا

Google+ Print
أحمد أبو الغيط يستقبل وزير خارجية استونيا أحمد أبو الغيط يستقبل وزير خارجية استونيا

>كتب مصطفى عنبر

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية،اليوم الاثنين، سفن ميكسر وزير خارجية استونيا، والذى يقوم بزيارة إلى القاهرة للمشاركة فى اجتماعات المجلس الوزاري العربي/ الأوروبي التى تستضيفها جامعة الدول العربية غدا الثلاثاء. 

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد تبادل وجهات حول آخر تطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، بما فى ذلك ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأزمات فى كل من سوريا وليبيا واليمن.

 

وأوضح عفيفى أن الأمين العام أكد فى هذا الصدد على أهمية تفاعل الجانب الأوروبي بإيجابية مع الأولويات العربية التى تعبر عنها القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية، خاصة ما يرتبط بدفع إسرائيل للالتزام بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما يسمح بقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365