أحمد أبو الغيط يستقبل وزير خارجية استونيا

كتب مصطفى عنبر

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية،اليوم الاثنين، سفن ميكسر وزير خارجية استونيا، والذى يقوم بزيارة إلى القاهرة للمشاركة فى اجتماعات المجلس الوزاري العربي/ الأوروبي التى تستضيفها جامعة الدول العربية غدا الثلاثاء.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد تبادل وجهات حول آخر تطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، بما فى ذلك ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأزمات فى كل من سوريا وليبيا واليمن.

وأوضح عفيفى أن الأمين العام أكد فى هذا الصدد على أهمية تفاعل الجانب الأوروبي بإيجابية مع الأولويات العربية التى تعبر عنها القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية، خاصة ما يرتبط بدفع إسرائيل للالتزام بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما يسمح بقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.