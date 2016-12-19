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محلب:المشروعات القومية ترسم مستقبل مصر والعاصمة الإدارية تنهى زحمة القاهرة

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محلب:المشروعات القومية ترسم مستقبل مصر والعاصمة الإدارية تنهى زحمة القاهرة محلب:المشروعات القومية ترسم مستقبل مصر والعاصمة الإدارية تنهى زحمة القاهرة

> الإسكندرية - أسماء على بدر

أكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، أن المشروعات القومية التى تتبناها الدولة حاليا هى خطوة هامة لرسم مستقبل التى لا يمكن أن تتقدم إلا من خلال مشروعات عديدة وبنية تحتية جيدة لتحسين الاقتصاد المصرى، ويعود بالنفع على المواطن.

 

وأشار خلال كلمته بالمؤتمر الدولى التاسع للهندسة الإنشائية، إلى أن مصر حاليا أقامت طرق استطاعت ربط المدن ببعضها التى تستغرق ساعات قليلة، على سبيل المثال المسافة من السلوم إلى العريش، بالإضافة إلى مشروع تنمية محور قناة السويس وبناء أكبر ميناء دولى سيكون من أغضل موانىء العالم.

 

وأوضح "محلب" أن توقيت بناء العاصمة الإدارية من أفضل التوقيتات الحالية لإنهاء الاختناقات بالقاهرة، وسيتم بناؤها على أحدث طراز وطرق حديثة وأنفاق متميزة ستشمل العديد من الوزارات والخدمات، لتكون مثالاً للعاصمة المثالية لجمهورية مصر العربية.

 

وأكد أن المشروعات القومية الجديدة ستعود بالفائدة على الاقتصاد المصرى، وبمجرد بدء العمل بها سيشعر بها المواطن المصرى وبالتغيير الذى سيطرأ على مصر.

 

 

 

 

 

 


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