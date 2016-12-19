مدير أمن القاهرة يعتمد حركة تنقلات شملت تغيير 15 رئيس مباحث

كتب إبراهيم أحمد

اعتمد اللواء خالد عبدالعال، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، اليوم الإثنين، حركة تنقلات داخلية بالمديرية، استهدفت تنفيذ توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، بضخ دماء جديدة بين صفوف ضباط رجال مباحث القاهرة، وأسفرت عن تغيير 15 رئيس مباحث.

وارتكزت الحركة التي أجراها اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، الإبقاء على العميد علاء بشندي مدير العمليات بمباحث القاهرة، والعميد هشام قدري رئيسًا لمباحث الجنوب، والعميد نبيل سليم رئيس مباحث الشرق، والعميد سامح الحميلى رئيسًا لقطاع القاهرة الجديدة، والعميد أحمد خيري رئيسًا لقطاع الشمال، والعميد إيهاب الحفناوى رئيسًا لقطاع الغرب، والعميد عبدالعزيز سليم مفتش مباحث المعادى.

وضمت الحركة التى شملت تغيير أكثر من 15 رئيس مباحث بدوائر القاهرة، حيث تم تعيين العقيد محمد الشرقاوي مفتش مباحث السيدة زينب، والعقيد على نور الدين مفتش مباحث الزيتون، وتعيين المقدم حسام العشماوى رئيسًا لمباحث عابدين، والمقدم محمد رضا رئيس مباحث الأزبكية، والمقدم إيهاب الصعيدي رئيسًا لمباحث مصر القديمة، والمقدم أيمن سمير رئيسًا لمباحث النهضة، والعميد محسن الحلفاوي مفتش مباحث الوحدات، والمقدم عمار عبدالحميد رئيس مباحث باب الشعرية، كما تم الإبقاء على المقدم أحمد إبراهيم رئيسًا لمباحث المقطم، والمقدم حسام عبدالعال رئيس مباحث دار السلام.

كما شملت الحركة تعيين المقدم أسامة مشهور رئيس مباحث الضاهر، والمقدم محمد الأتربي رئيس مباحث قصر النيل، والمقدم محمد عصام وكيل فرقة الغرب، والمقدم وائل غانم رئيس مباحث مدينة نصر أول، والمقدم أحمد قدري رئيس مباحث الدرب الأحمر، والمقدم باسم عز الدين رئيسًا لمباحث شبرا، والمقدم علاء خلف الله رئيسًا لمباحث الساحل، والمقدم قدري الغرباوى رئيسًا لمباحث روض الفرج، والمقدم أحمد قدري رضوان رئيسًا لمباحث الموسكى، والمقدم محمد الشموتى رئيسًا لمباحث بولاق أبو العلا، والمقدم محمد بهاء رئيس مباحث الأميرية، والمقدم عبدالعزيز محمد عبدالعزيز بمباحث الأموال العامة.