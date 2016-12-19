زايد للإسكان يُطلق جائزة برنامج الشيخ زايد للإسكان للتسامح

أعلنت المهندسة جميلة محمد الفندي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان "جائزة برنامج الشيخ زايد للإسكان للتسامح" لموظفي البرنامج وذلك بتوجيهات من معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان.

وقالت الفندي أن الجائزة تُعد الأولى من نوعها في الجهات الحكومية الاتحادية والتي تأتي بالشراكة والتعاون مع البرنامج الوطني للتسامح ومكتب وزيرة الدولة للتسامح وتهدف إلى تفعيل أدوار الموظفين في نشر قيم التسامح والسلام والتعايش والانسجام داخل بيئة العمل وترسيخ مفاهيم ومبادئ وقيم التسامح والتعايش واحترام التعددية الثقافية وقبول الآخر، مع نبذ العنف والتطرف والكراهية والعصبية والتمييز.

كما تهدف الجائزة إلى الإسهام الإيجابي في جعل قيمة التسامح عمل مؤسسي مستدام والمساهمة في إبراز الوجه الحضاري لمؤسسات دولة الإمارات كمؤسسات تثري قيم التسامح في البيئة الوظيفية إلى جانب العمل على إثراء المحتوى العلمي والثقافي للتسامح في سياق البرنامج الوطني للتسامح.

وقال أحمد العبيدلي رئيس قسم الجودة والتميز المؤسسي بالبرنامج، أن محاور الجائزة مرتبطة بمحاور البرنامج الوطني للتسامح وهي تعزيز دور الحكومة كحاضنة للتسامح وتعزيز التسامح لدى الشباب ووقايتهم من التعصب والتطرف وإثراء المحتوى العلمي والثقافي للتسامح.

وأشار العبيدلي إلى أن الفئة المستهدفة من الجائزة هم كافة موظفي البرنامج بفئاتهم التنفيذية والإشرافية والقيادية كما أضاف العبيدلي أن فئات الجائزة هي أفضل عمود صحفي وأفضل مقال صحفي وأفضل كاريكاتير وأفضل جرافيكس وأفضل صورة فوتوغرافية وأفضل تسجيل مرئي (فيديو) وأفضل لوحة فنية (رسم تجريدي) وأفضل لوحة فنية (رسم تخطيطي) وأفضل لوحة فنية (رسم تنقيطي) وأفضل لوحة فنية (رسم زخرفي) وأفضل قصيدة شعرية (شعر فصيح) وأفضل قصيدة شعرية (شعر نبطي) وأفضل خاطرة نثرية وأفضل قصة قصيرة مكتوبة وأفضل قصة قصيرة مصورة وأفضل كتاب وأفضل نشرة إلكترونية وأفضل خط عربي وأفضل تغريدة عبر (تويتر) وأفضل مشاركة (Post) عبر(انستجرام) وأفضل صفحة فيسبوك وأفضل قناة يوتيوب وأفضل صفحة ويكيبيديا وأفضل موقع إلكتروني وأفضل مدونة إلكترونية. وقال العبيدلي أنه سيتم تشكيل لجنة تحكيم الأعمال الفائزة بفئات الجائزة بالتنسيق مع البرنامج الوطني للتسامح وسيبدأ استقبال طلبات المشاركة في الجائزة في يناير 2017 ولمدة ستة أشهر.