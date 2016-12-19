12 يناير.. الحكم على 3 متهمين لـ«هتك عرض طفل»

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد عامر جادوا، الحكم على المتهمين بهتك عرض طفل بمصر الجديدة بجلسة 12 يناير المقبل.

كانت النيابة أحالت كلا من شعبان العشري ومحمود محمد “محبوسين وطارق عبد الرحمن “هارب” الى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم تهم هتك عرض الطفل ، حيث أن المتهمون فى غضون عام 2015 بدائرة قسم مصر الجديدة خطف المتهم الاول الطفل “ع- م” الذى لم يبلغ عمره 13 سنه بطريق التحايل إلى داخل مخزن، كما قام المتهم الثانى بخطف الطفل الى غرفة خاصة به واقتادة لسطح العقار إضافة إلى قيام المتهم الهارب بالاعتداء عليه جنسيا.