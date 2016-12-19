وزير خارجية الجزائر: الجيش السورى انتصر على الإرهاب بإعادة حلب

كتبت آمال رسلان

أكد وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى الجزائرى رمطان لعمامرة أن تحرير الجيش السورى لمدينة حلب هو انتصار على الإرهاب، موضحا أن ما تقوم به التنظيمات المسلحة فى مدينة حلب هو إرهاب وإن إعادة السيطرة على حلب هى انتصار على هذا الإرهاب.

ونقلت وكالة الأنباء السورية تصريحات لعمامرة على هامش أعمال منتدى للسلم والأمن فى أفريقيا بمدينة وهران الجزائرية، التى رد فيها على مقال نشرته صحيفة بلجيكية وتوقع كاتبه أن تشهد الجزائر أحداثا مشابهة لما يجرى فى سوريا "أن الأشخاص الذين كتبوا ذلك المقال كانوا يحلمون بانتصار الإرهاب فى حلب وفى أماكن أخرى وبعد فشل الإرهاب فهم يظنون أنه ممكن أن ينجح فى الجزائر" داعيا إلى عدم إيلاء أهمية لمثل هذه التصريحات.

وكان السفير الجزائرى فى دمشق صالح بوشه أكد فى لقاء مع سانا فى الشهر الماضى رفض بلاده أى تدخل فى سوريا داعيا إلى حل سياسى للأزمة فيها ضمن إطار حوار سورى سورى.

من جهة أخرى اعتبر الوزير الجزائرى التحذيرات الأمريكية من السفر إلى الجزائر بأنها روتينية وبيروقراطية مؤكدا أن بلاده كانت الدولة الأولى التى انتصرت استراتيجيا على الإرهاب.