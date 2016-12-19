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الأردن يعلن نهاية عملية قلعة الكرك ومقتل 4 إرهابيين

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الأردن يعلن نهاية عملية قلعة الكرك ومقتل 4 إرهابيين الأردن يعلن نهاية عملية قلعة الكرك ومقتل 4 إرهابيين

>رويترز

قالت قوات الأمن الأردنية إنها قتلت أربعة "إرهابيين" بعد ملاحقتهم فى قلعة بمدينة الكرك بجنوب البلاد حيث تحصنوا عقب تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل تسعة أشخاص.

وقال بيان رسمى إن أربعة من المهاجمين قتلوا بعد أن أطلقوا النار على أهداف للشرطة فى المدينة قبل أن يتوجهوا إلى منطقة قلعة الكرك وبحوزتهم أسلحة آلية. وأضاف البيان أن السلطات عثرت على كميات كبيرة من المتفجرات والأسلحة والأحزمة الناسفة فى مخبأ للمسلحين.

ولم يذكر البيان هوية المسلحين أو ما إذا كانوا ينتمون لأى جماعة متشددة مما أثار تكهنات بأنهم ربما من العشائريين الخارجين عن القانون الذين ينتقمون من الدولة وليسوا من متشددى تنظيم الدولة الإسلامية الذى يسيطر على مساحات واسعة فى سوريا والعراق.

 


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