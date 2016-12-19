الجيش الإسرائيلى يعلن مداهمة ورشة لتصنيع السلاح بمنزل سكنى بالخليل

كتب: هاشم الفخرانى

أعلن الجيش الإسرائيلى مداهمة ورشة لتصنيع السلاح داخل مبنى سكني فجر اليوم في مدينة الخليل.

وقال الناطق باسم الجيش الاسرائيلي إن الورشة تعتبر إحدى أكبر ورش تصنيع الأسلحة التي اكتشفت فى عام 2016.

وقالت وكالة " فلسطين برس" إن قوات الاحتلال اعتقلت صاحب الورشة وابنه وحولتهما للتحقيق، وضبطت جميع العتاد المستخدم لتصنيع الأسلحة.

وتضم الورشة 15 مخرطة لصناعة السلاح، و70 ماسورة بندقية "سبطانة"، والمئات من بيت الزناد، وعشرات الروابط "الراسورات" من انواع مختلفة، ومئات الأنواع من الذخائر، و60 قطع تجميع، والعشرات من ملف تسلا، وخمسة مخازن ذخيرة، و6 مقابض اسلحة، وسلاح "m16" صناعة ذاتية.

ووفق تقديرات الجيش فإن ما بين 10و15 شخصاً عملوا في الورشة التي كانت تدار في طابق تحت الأرضي في المبنى الذي يسكن فيه صاحب المبنى مع عائلته.

وزعم المتحدث الإسرائيلي أن هذه الحملة تأتي في إطار الحرب المتواصلة ضد الأسلحة في الضفة والتي تم ضبط في إطارها 40 ورشة لتصنيع السلاح وأكثر من 420 قطعة سلاح.